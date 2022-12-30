Орбан увеличил дефицит бюджета Венгрии после того, как парламент утвердил документ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан издал указ о пересмотре бюджета страны на 2023 год, увеличив дефицит и оставив в стороне парламент, который традиционно утверждает фискальный план.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Дефицит вырастет до 3,4 трлн форинтов ($9 млрд) с 2,4 трлн форинтов в первоначальном бюджете, который парламент утвердил в июне, согласно указу, опубликованному в конце четверга.

Правительство заявило, что это увеличит бюджетный разрыв до 3,9% валового внутреннего продукта, по сравнению с первоначальным целевым показателем в 3,5%.

Доходы и расходы также будут расти, чему отчасти способствует самый высокий в Европейском Союзе уровень инфляции, который, по прогнозам центрального банка, в декабре может вырасти до 27% годовых.

В этом месяце ЕС фактически приостановил выделение почти 28 млрд. евро, предназначенных для Венгрии, из-за опасений по поводу коррупции и подрыва верховенства закона. Это усугубило фискальное давление, вызванное ростом стоимости импорта энергоносителей и государственных субсидий на коммунальные услуги после войны России против Украины.

Кабинет Орбана отреагировал на это, затыкая дыры в бюджете масштабными налогами, в том числе на энергетические предприятия и банки. На прошлой неделе он объявил о введении такого налога и для производителей фармацевтической продукции.

Правительство также планирует в первой половине следующего года продать на международных долговых рынках облигации на сумму до $4 млрд.

Эти доходы будут частично использованы для финансирования субсидий на коммунальные услуги, стоимость которых увеличится почти в четыре раза до 2,6 триллиона форинтов по сравнению с первоначальным бюджетом.

Правительство по-прежнему планирует представить бюджет на утверждение парламента в следующем месяце, сообщил в среду министр кабинета министров Гергей Гуйяш, хотя это произойдет уже после того, как фискальный план вступит в силу.

Измененный бюджет вряд ли столкнется с оппозицией в парламенте, где депутаты Орбана имеют большинство в две трети голосов.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стала заложницей Виктора Орбана в борьбе венгерского премьера за получение замороженных средств ЕС.