У США прокоментували розмову Путіна і Сі Цзіньпіна: стурбовані зближенням Росії та Китаю

Речник Державного департаменту США у п’ятницю висловив занепокоєння через зближення Китаю з Росією на тлі телефонної розмови глав обох держав – Сі Цзіньпіна й Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву представника зовнішньополітичного відомства США цитує CNN.

"Пекін стверджує, що дотримується нейтралітету, але його поведінка дає зрозуміти, що він все ще інвестує в тісні зв'язки з Росією. Сполучені Штати і Європа попередили КНР про наслідки надання Росії військової допомоги для її війни проти України або систематичної допомоги в ухиленні від санкцій", – зазначив він.

Речник Держдепу наголосив, що Вашингтон "уважно стежить" за діяльністю Пекіна", а ті, хто стане на бік Москви у несправедливій війні проти України, "неминуче опиняться на неправильному боці історії".

"Світ спостерігає за тим, які держави відстоюють основні принципи свободи, самовизначення та суверенітету, а які стоять поруч або мовчки підтримують Росію у її навмисній та неспровокованій війні", – підсумував представник відомства.

Нагадаємо, напередодні голова КНР Сі Цзіньпін під час відеоконференції з президентом Росії Владіміром Путіним заявив, що Китай і Росія повинні зміцнювати стратегічну координацію, "щоб принести більше користі двом народам і привнести більше стабільності у світ". А Путін своєю чергою заявив, що Кремль націлений зміцнювати взаємодію між збройними силами Росії та Китаю.

Слід зазначити, що ні в китайській, ні в російській заявах не згадується російське вторгнення в Україну.

Співробітництво між Москвою та Пекіном зміцнилося після того, як 24 лютого Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Китай відмовився критикувати дії Москви, натомість звинувативши США і НАТО в провокуванні Кремля, і розкритикував санкції проти Росії. Росія своєю чергою рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах зі США щодо Тайваню.

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