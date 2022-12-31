В США прокомментировали разговор Путина и Си Цзиньпина: обеспокоены сближением России и Китая

Представитель Государственного департамента США в пятницу выразил обеспокоенность из-за сближения Китая с Россией на фоне телефонного разговора глав обоих государств - Си Цзиньпина и Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", заявление представителя внешнеполитического ведомства США цитирует CNN.

"Пекин утверждает, что придерживается нейтралитета, но его поведение дает понять, что он все еще инвестирует в тесные связи с Россией. Соединенные Штаты и Европа предупредили КНР о последствиях предоставления России военной помощи для ее войны против Украины или систематической помощи в уклонении от санкций", - отметил он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон "внимательно следит" за деятельностью Пекина", а те, кто станет на сторону Москвы в несправедливой войне против Украины, "неизбежно окажутся на неправильной стороне истории".

"Мир наблюдает за тем, какие государства отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят рядом или молча поддерживают Россию в ее преднамеренной и неспровоцированной войне", - подытожил представитель ведомства.

Напомним, накануне председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай и Россия должны укреплять стратегическую координацию, "чтобы принести больше пользы двум народам и привнести больше стабильности в мир". А Путин в свою очередь заявил, что Кремль нацелен укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая.

Следует отметить, что ни в китайском, ни в российском заявлениях не упоминается российское вторжение в Украину.

Сотрудничество между Москвой и Пекином укрепилось после того, как 24 февраля Россия решила начать полномасштабное вторжение в Украину.

Китай отказался критиковать действия Москвы, вместо этого обвинив США и НАТО в провоцировании Кремля, и раскритиковал санкции против России. Россия в свою очередь решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США по Тайваню.

Читайте также: Принуждение к нейтралитету: 9 шагов, которые должны удержать Китай от поддержки агрессии РФ.