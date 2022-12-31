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Вінниччина отримала від воєводства Польщі 22 генератори

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Субота, 31 грудня 2022, 15:08

До Вінницької області в суботу прибув другий гуманітарний вантаж від партнерів із Мазовецького воєводства Польщі – 22 генератори різної потужності та мастило для їхньої роботи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Telegram очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"З огляду на постійні обстріли об’єкти енергетичної інфраструктури України переданий вантаж націлений на забезпечення стабільної роботи закладів медичної та соціальної сфери, а також Пунктів Незламності", – зазначив він.

 
Фото: Telegram Сергія Борзова

Борзов уточнив, що це вже друга велика партія гуманітарної допомоги від партнерського регіону. У квітні Мазовецьке воєводство передало Вінниччині автомобіль швидкої допомоги для дитячої інфекційної лікарні та медикаменти невідкладної допомоги для лікарень області.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що за останні два тижні Україна уклала домовленості про постачання трансформаторів і генераторів із низкою країн Європи, необхідних для підтримання функціонування постраждалої через обстріли РФ енергетичної системи. Серед них були 7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії та Польщі.

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