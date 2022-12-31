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Винницкая область получила от воеводства Польши 22 генератора

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Суббота, 31 декабря 2022, 15:08

В Винницкую область в субботу прибыл второй гуманитарный груз от партнеров из Мазовецкого воеводства Польши - 22 генератора различной мощности и масло для их работы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Telegram глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Учитывая постоянные обстрелы объекты энергетической инфраструктуры Украины, переданный груз нацелен на обеспечение стабильной работы учреждений медицинской и социальной сферы, а также Пунктов Несокрушимости", - отметил он.

 
ФОТО: TELEGRAM СЕРГЕЯ БОРЗОВА

Борзов уточнил, что это уже вторая крупная партия гуманитарной помощи от партнерского региона. В апреле Мазовецкое воеводство передало Винницкой области автомобиль скорой помощи для детской инфекционной больницы и медикаменты неотложной помощи для больниц области.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что за последние две недели Украина заключила договоренности о поставках трансформаторов и генераторов с рядом стран Европы, необходимых для поддержания функционирования пострадавшей из-за обстрелов РФ энергетической системы. Среди них были 7 автотрансформаторов от правительств Литвы, Ирландии и Польши.

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