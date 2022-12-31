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В Анкарі не відкидають зустрічі глав МЗС Туреччини й Сирії – вона стане другою зустріччю такого рівня

Субота, 31 грудня 2022, 18:17

Міністри закордонних справ Туреччини й Росії Мевлют Чавушоглу й Сергєй Лавров під час телефонної розмови в суботу обговорили можливість проведення тристоронньої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Анкари, Дамаска й Москви.

Про це Чавушоглу розповів журналістам під час пресконференції в Бразилії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецький телеканал TRT.

За його словами, Лавров запропонував провести провести тристоронню міністерську зустріч.

"Я сказав: "Давайте добре підготуємося". Давайте проведемо, коли будемо готові". Він сказав: "Як щодо другої половини січня? Я сказав: "Гаразд". Ми ще не вирішили, де ми її проведемо, це може бути третя країна. Ми говорили про деякі країни", – зазначив він.

Глава МЗС Туреччини не виключив, що зустріч може відбутись і в Москві.

Чавушоглу припустив, що після зустрічей глав зовнішньополітичних відомств Туреччини, Сирії та Росії може відбутись зустріч на вищому рівні.

"Чи буде в майбутньому зустріч на вищому рівні, чи не буде – над цим треба працювати. Чому? Яка мета цих зустрічей? Що ми будемо робити? Які очікування? Що ми можемо зробити разом?" – зазначив глава турецької дипломатії.

Як повідомлялось, у Москві в середу відбулась зустріч очільників міністерств оборони та розвідувальних служб Туреччини, Росії та Сирії – для Анкари й Дамаска це перша з початку громадянської війни у 2011 році зустріч такого рівня.

З початку громадянської війни в Сирії у 2011 році Туреччина підтримувала окремі угруповання повстанців проти влади Башара Асада, а Росія, навпаки, сирійського президента.

Водночас Анкара неодноразово відтоді здійснювала військові операції на півночі Сирії, де проти Асада воюють прокурдські збройні угруповання, пояснюючи це необхідністю захисту від терористичної загрози (Курдська робітнича партія визнана в Туреччині терористичною).

Остання така операція була ініційована президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у червні 2022 року.

Більше читайте тут: Сирійський шантаж Ердогана: навіщо Туреччина йде на новий конфлікт із союзниками.

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Туреччина Сирія

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