В Анкаре не исключают встречи глав МИД Турции и Сирии - она станет второй встречей такого уровня

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров во время телефонного разговора в субботу обсудили возможность проведения трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Анкары, Дамаска и Москвы.

Об этом Чавушоглу рассказал журналистам во время пресс-конференции в Бразилии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

По его словам, Лавров предложил провести провести трехстороннюю министерскую встречу.

"Я сказал: "Давайте хорошо подготовимся". Давайте проведем, когда будем готовы". Он сказал: "Как насчет второй половины января? Я сказал: "Хорошо". Мы еще не решили, где мы ее проведем, это может быть третья страна. Мы говорили о некоторых странах", - отметил он.

Глава МИД Турции не исключил, что встреча может состояться и в Москве.

Чавушоглу предположил, что после встреч глав внешнеполитических ведомств Турции, Сирии и России может состояться встреча на высшем уровне.

"Будет ли в будущем встреча на высшем уровне или не будет - над этим надо работать. Почему? Какова цель этих встреч? Что мы будем делать? Какие ожидания? Что мы можем сделать вместе?" - отметил глава турецкой дипломатии.

Как сообщалось, в Москве в среду состоялась встреча руководителей министерств обороны и разведывательных служб Турции, России и Сирии - для Анкары и Дамаска это первая с начала гражданской войны в 2011 году встреча такого уровня.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция поддерживала отдельные группировки повстанцев против власти Башара Асада, а Россия, наоборот, сирийского президента.

В то же время Анкара неоднократно с тех пор осуществляла военные операции на севере Сирии, где против Асада воюют прокурдские вооруженные группировки, объясняя это необходимостью защиты от террористической угрозы (Курдская рабочая партия признана в Турции террористической).

Последняя такая операция была инициирована президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в июне 2022 года.

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