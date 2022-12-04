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Учителі в Угорщині анонсували загальний страйк

Неділя, 4 грудня 2022, 09:34

Демократична профспілка вчителів Угорщини, яка протягом останніх місяців організовує акції протесту проти влади через звільнення освітян та низький рівень їхньої зарплати, анонсувала загальний страйк на 8 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Magyar Hang.

"Нехай буде загальна зупинка національної освіти, назвемо це страйком або акцією громадянської непокори. Вчителі, організовуйтесь! Батьки, будьте з нами! Учнів заохочувати не потрібно", – заявила на акції протесту в суботу представниця профспілки Елізабет Надь.

Організатори попросили батьків по можливості не відправляти своїх дітей до школи або дитячого садка в день страйку, оскільки в цей час не буде нікого, хто б за ними наглядав або вчив їх. Якщо навчання не проводиться, батькам не потрібно буде надавати докази відсутності дітей на заняттях.

Протест в Угорщині: вчителі "оплакали" початок навчального року 

Крім того, студентська організація "Об’єднаний студентський фронт" анонсувала акцію протесту на захист освіти на 9 грудня. Акція відбудеться біля будівлі угорського державного мовника MTVA, від якого вимагають дати студентам ефірний час, аби розповісти про останні протести та їхні причини.

Учителі в Угорщині останні кілька місяців систематично вимагають підвищення заробітної плати та покращення умов праці. При цьому угорський уряд фактично заборонив вчителям страйкувати ухваленим ще в лютому указом.

Відтоді сотні вчителів по всій Угорщині продовжують брати участь в акціях "громадянської непокори", порушуючи правила. Частину з них звільнили, що викликало ще більші протести серед освітян та студентів.

Профспілки вчителів в Угорщині вже заявили, що подадуть на свій уряд до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі.

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Угорщина

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