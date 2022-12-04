Учителі в Угорщині анонсували загальний страйк

Демократична профспілка вчителів Угорщини, яка протягом останніх місяців організовує акції протесту проти влади через звільнення освітян та низький рівень їхньої зарплати, анонсувала загальний страйк на 8 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Magyar Hang.

"Нехай буде загальна зупинка національної освіти, назвемо це страйком або акцією громадянської непокори. Вчителі, організовуйтесь! Батьки, будьте з нами! Учнів заохочувати не потрібно", – заявила на акції протесту в суботу представниця профспілки Елізабет Надь.

Організатори попросили батьків по можливості не відправляти своїх дітей до школи або дитячого садка в день страйку, оскільки в цей час не буде нікого, хто б за ними наглядав або вчив їх. Якщо навчання не проводиться, батькам не потрібно буде надавати докази відсутності дітей на заняттях.

Крім того, студентська організація "Об’єднаний студентський фронт" анонсувала акцію протесту на захист освіти на 9 грудня. Акція відбудеться біля будівлі угорського державного мовника MTVA, від якого вимагають дати студентам ефірний час, аби розповісти про останні протести та їхні причини.

Учителі в Угорщині останні кілька місяців систематично вимагають підвищення заробітної плати та покращення умов праці. При цьому угорський уряд фактично заборонив вчителям страйкувати ухваленим ще в лютому указом.

Відтоді сотні вчителів по всій Угорщині продовжують брати участь в акціях "громадянської непокори", порушуючи правила. Частину з них звільнили, що викликало ще більші протести серед освітян та студентів.

Профспілки вчителів в Угорщині вже заявили, що подадуть на свій уряд до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі.