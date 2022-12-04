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Учителя в Венгрии анонсировали всеобщую забастовку

Воскресенье, 4 декабря 2022, 09:34

Демократический профсоюз учителей Венгрии, который в течение последних месяцев организует акции протеста против власти из-за увольнения педагогов и низкого уровня их зарплаты, анонсировал всеобщую забастовку на 8 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Hang.

"Пусть будет общая остановка национального образования, назовем это забастовкой или акцией гражданского неповиновения. Учителя, организуйтесь! Родители, будьте с нами! Учеников поощрять не нужно", - заявила на акции протеста в субботу представительница профсоюза Элизабет Надь.

Организаторы попросили родителей по возможности не отправлять своих детей в школу или детский сад в день забастовки, поскольку в это время не будет никого, кто бы за ними присматривал или учил их. Если обучение не проводится, родителям не нужно будет предоставлять доказательства отсутствия детей на занятиях.

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Кроме того, студенческая организация "Объединенный студенческий фронт" анонсировала акцию протеста в защиту образования на 9 декабря. Акция состоится у здания венгерского государственного вещателя MTVA, от которого требуют дать студентам эфирное время, чтобы рассказать о последних протестах и их причинах.

Учителя в Венгрии последние несколько месяцев систематически требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. При этом венгерское правительство фактически запретило учителям бастовать принятым еще в феврале указом.

С тех пор сотни учителей по всей Венгрии продолжают участвовать в акциях "гражданского неповиновения", нарушая правила. Часть из них уволили, что вызвало еще большие протесты среди педагогов и студентов.

Профсоюзы учителей в Венгрии уже заявили, что подадут на свое правительство в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

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Венгрия

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