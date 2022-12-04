Учителя в Венгрии анонсировали всеобщую забастовку

Демократический профсоюз учителей Венгрии, который в течение последних месяцев организует акции протеста против власти из-за увольнения педагогов и низкого уровня их зарплаты, анонсировал всеобщую забастовку на 8 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Hang.

"Пусть будет общая остановка национального образования, назовем это забастовкой или акцией гражданского неповиновения. Учителя, организуйтесь! Родители, будьте с нами! Учеников поощрять не нужно", - заявила на акции протеста в субботу представительница профсоюза Элизабет Надь.

Организаторы попросили родителей по возможности не отправлять своих детей в школу или детский сад в день забастовки, поскольку в это время не будет никого, кто бы за ними присматривал или учил их. Если обучение не проводится, родителям не нужно будет предоставлять доказательства отсутствия детей на занятиях.

Кроме того, студенческая организация "Объединенный студенческий фронт" анонсировала акцию протеста в защиту образования на 9 декабря. Акция состоится у здания венгерского государственного вещателя MTVA, от которого требуют дать студентам эфирное время, чтобы рассказать о последних протестах и их причинах.

Учителя в Венгрии последние несколько месяцев систематически требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. При этом венгерское правительство фактически запретило учителям бастовать принятым еще в феврале указом.

С тех пор сотни учителей по всей Венгрии продолжают участвовать в акциях "гражданского неповиновения", нарушая правила. Часть из них уволили, что вызвало еще большие протесты среди педагогов и студентов.

Профсоюзы учителей в Венгрии уже заявили, что подадут на свое правительство в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.