Качинський знову поскаржився на прагнення Німеччини до "панування", як у Другу світову

Лідер польської владної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час зустрічі з виборцями в місті Леґніце в суботу розкритикував Німеччину, яка нібито прагне до "панування" мирним шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Обґрунтовуючи необхідність перемоги своєї партії на прийдешніх виборах у 2023 році, Качинський заявив: це потрібно для того, щоб "Польща не піддалася всім цим поганим тенденціям, які відбуваються сьогодні в Європі, в Європейському Союзі, щоб вона була здатна боротися за свій власний інтерес, а насправді також за інтерес Європи".

Лідер "ПіС" сказав, що сила Європи – в її різноманітності, "а ситуація домінування, ситуація, коли мирним шляхом одна з європейських держав, сьогодні, крім Росії, найбільша, реалізує ті плани, які вона колись хотіла реалізувати військовим шляхом, – це шлях до кризи і до нещастя"

"Не тільки для Польщі, але й для Європи. А також цієї країни, а саме Німеччини", – підкреслив Качинський.

На іншому мітингу в Зеленій Гурі він згадав про наміри Варшави стягнути з Берліна за руйнування та злочини, заподіяні польському народу під час Другої світової війни.

"Німці глибоко переконані, що вони є моральною силою, і багато хто у світі також переконані в цьому. Вони мають понести великі репутаційні втрати. Коли вони їх зазнають, тоді зрозуміють, що треба розмовляти", – наголосив лідер "ПіС".

Раніше Ярослав Качинський, який цього року пішов з посади віцепрем'єра Польщі, не менш критично відгукувався про Європейський Союз, зокрема Німеччину. У грудні 2021 року він заявив, що Берлін намагається перетворити ЄС на "німецький четвертий рейх".

Нагадаємо, 1 вересня у Польщі була представлена ​​доповідь про репарації за військові втрати, які зазнала країна внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні. Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн) і збирається в майбутньому вимагати цю суму у Німеччини.

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