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Качиньский снова пожаловался на стремление Германии к "господству", как во Вторую мировую

Воскресенье, 4 декабря 2022, 12:08

Лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во время встречи с избирателями в городе Легнице в субботу раскритиковал Германию, которая якобы стремится к "господству" мирным путем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Обосновывая необходимость победы своей партии на грядущих выборах в 2023 году, Качиньский заявил: это нужно для того, чтобы "Польша не поддалась всем этим плохим тенденциям, которые происходят сегодня в Европе, в Европейском Союзе, чтобы она была способна бороться за свой собственный интерес, а на самом деле также за интерес Европы".

Лидер "ПиС" сказал, что сила Европы - в ее разнообразии, "а ситуация доминирования, ситуация, когда мирным путем одно из европейских государств, сегодня, кроме России, крупнейшее, реализует те планы, которые оно когда-то хотело реализовать военным путем, - это путь к кризису и к несчастью"

"Не только для Польши, но и для Европы. А также этой страны, а именно Германии", - подчеркнул Качиньский.

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На другом митинге в Зеленой Гуре он вспомнил о намерениях Варшавы взыскать с Берлина за разрушения и преступления, причиненные польскому народу во время Второй мировой войны.

"Немцы глубоко убеждены, что они являются моральной силой, и многие в мире также убеждены в этом. Они должны понести большие репутационные потери. Когда они их понесут, тогда поймут, что надо разговаривать", - подчеркнул лидер "ПиС".

Ранее Ярослав Качиньский, который в этом году ушел с должности вице-премьера Польши, не менее критически отзывался о Европейском Союзе, в частности Германии. В декабре 2021 года он заявил, что Берлин пытается превратить ЕС в "немецкий четвертый рейх".

Напомним, 1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые понесла страна в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне. Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн) и собирается в будущем потребовать эту сумму у Германии.

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Польша Германия

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