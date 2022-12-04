Головну коштовність британської монаршої родини почали готувати до коронації Чарльза ІІІ

З Лондонського Тауера було вивезено Корону Святого Едуарда – головну коронну коштовність Сполученого Королівства – для реставрації напередодні церемонії коронації Чарльза ІІІ.

Як пише "Європейська правда", про це в суботу повідомив Букінгемський палац.

Перевезення корони відбувалося в цілковитій таємниці й було оголошене вже після завершення цієї операції. Де саме перебуватиме коштовність на реставрації, із міркувань безпеки не розкривають.

За традицією, Чарльз ІІІ буде коронований Короною Святого Едуарда під час коронаційної служби у Вестмінстерському абатстві. Під час богослужіння він також буде носити імператорську державну корону.

Корона Святого Едуарда – це ключова коронна коштовність, тобто церемоніальний атрибут монаршої родини, що зберігається у фортеці Лондонський Тауер і бере участь у церемонії коронації. Зазвичай коронні коштовності виставляють у Тауері, де їх можуть побачити відвідувачі фортеці-музею.

Фото: Букінгемський палац

Корони Святого Едуарда використовувалися в церемоніях коронації з ХІ століття. Вважалося, що оригінал названий на честь Едуарда Сповідника - останнього представника династії Вессексів, який правив Англією у 1042-1066 роках.

Нинішня коштовність була виготовлена для Карла ІІ у 1661 році – її "попередницю" після революції 1648 року, коли Палата громад скасувала монархію, проголосила співдружність і переплавила коштовність.

Вона складається з 2,23-кілограмової рами з чистого золота, прикрашеної рубінами, аметистами, сапфірами, гранатами, топазами та турмалінами, фіолетової оксамитової шапочки та горностаєвого хутра.

Чарльз ІІІ буде коронований 6 травня 2023 року на церемонії, яку проведе глава англіканської церкви, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Дружина Чарльза, королева-консорт Камілла буде коронована разом зі своїм чоловіком.