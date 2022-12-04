Главную драгоценность британской монаршей семьи начали готовить к коронации Чарльза III

Из Лондонского Тауэра была вывезена Корона Святого Эдуарда - главная коронная драгоценность Соединенного Королевства - для реставрации накануне церемонии коронации Чарльза III.

Как пишет "Европейская правда", об этом в субботу сообщил Букингемский дворец.

Перевозка короны происходила в полной тайне и была объявлена уже после завершения этой операции. Где именно будет находиться драгоценность на реставрации, из соображений безопасности не раскрывают.

По традиции, Чарльз ІІІ будет коронован Короной Святого Эдуарда во время коронационной службы в Вестминстерском аббатстве. Во время богослужения он также будет носить императорскую государственную корону.

Корона Святого Эдуарда - это ключевая коронная драгоценность, то есть церемониальный атрибут монаршей семьи, хранящийся в крепости Лондонский Тауэр и участвующий в церемонии коронации. Обычно коронные драгоценности выставляют в Тауэре, где их могут увидеть посетители крепости-музея.

ФОТО: БУКИНГЕМСКИЙ ДВОРЕЦ

Короны Святого Эдуарда использовались в церемониях коронации с ХІ века. Считалось, что оригинал назван в честь Эдуарда Исповедника - последнего представителя династии Вессексов, который правил Англией в 1042-1066 годах.

Нынешняя драгоценность была изготовлена для Карла II в 1661 году - ее "предшественницу" после революции 1648 года, когда Палата общин отменила монархию, провозгласила содружество и переплавила драгоценность.

Она состоит из 2,23-килограммовой рамы из чистого золота, украшенной рубинами, аметистами, сапфирами, гранатами, топазами и турмалинами, фиолетовой бархатной шапочки и горностаевого меха.

Чарльз III будет коронован 6 мая 2023 года на церемонии, которую проведет глава англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Жена Чарльза, королева-консорт Камилла будет коронована вместе со своим мужем.