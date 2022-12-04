Росія збирає "тіньовий флот" зі старих танкерів, щоб продавати нафту попри санкції - ЗМІ

Росія скуповує старі нафтові танкери, щоб продавати свою сировину по всьому світу, незважаючи на західні санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times.

Видання, посилаючись на дані суднового брокера Braemar та енергетичної консалтингової компанії Rystad, пише, що впродовж цього року Москва створила "тіньовий флот" із більш ніж сотні старих танкерів: з очевидною метою продавати свою нафту частіше, ніж у минулому, відправляючи її в інші регіони світу.

Експерт брокерської компанії Braemar повідомив, що вік суден здебільшого становить 12-15 років, і найближчими роками вони були б списані на металобрухт.

Можливими пунктами призначення є такі країни, як Китай та Індія. Їхні уряди ще не зайняли публічну позицію щодо обмеження цін на нафту.

Деякі з танкерів приходять з таких країн як Іран або Венесуела, які також перебувають під санкціями Заходу.

До цього року Німеччина та інші європейські країни були одними з основних покупців російської сировини.

Після вторгнення Росії в Україну країни-члени ЄС оголосили про ембарго на постачання російської нафти в танкерах, яке має набути чинності в понеділок. Для цього вони хочуть запровадити граничну ціну на російську нафту і разом із міжнародними партнерами змусити Росію продавати сировину покупцям в інших країнах за ціною не більше 60 доларів США.

У Росії заявили, що не приймуть обмеження ціни на нафту і готують контрзаходи.