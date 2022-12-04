РФ собирает "теневой флот" из старых танкеров, чтобы продавать нефть несмотря на санкции - СМИ

Россия скупает старые нефтяные танкеры, чтобы продавать свое сырье по всему миру, несмотря на западные санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times.

Издание, ссылаясь на данные судового брокера Braemar и энергетической консалтинговой компании Rystad, пишет, что в течение этого года Москва создала "теневой флот" из более чем сотни подержанных танкеров: с очевидной целью продавать свою нефть чаще, чем в прошлом, отправляя ее в другие регионы мира.

Эксперт брокерской компании Braemar сообщил, что возраст судов в основном составляет 12-15 лет, и в ближайшие годы они были бы списаны на металлолом.

Возможными пунктами назначения являются такие страны, как Китай и Индия. Их правительства еще не заняли публичную позицию в отношении ограничения цен на нефть.

Некоторые из танкеров приходят из таких стран как Иран или Венесуэла, которые также находятся под санкциями Запада.

До этого года Германия и другие европейские страны были одними из основных покупателей российского сырья.

После вторжения России в Украину страны-члены ЕС объявили об эмбарго на поставки российской нефти в танкерах, которое должно вступить в силу в понедельник. Для этого они хотят ввести предельную цену на российскую нефть и вместе с международными партнерами заставить Россию продавать сырье покупателям в других странах по цене не более 60 долларов США.

В России заявили, что не примут ограничения цены на нефть и готовят контрмеры.та.