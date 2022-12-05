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Блінкен: адміністрація США працює з Конгресом над визнанням Росії державою-терористом

Понеділок, 5 грудня 2022, 08:08

Адміністрація президента США працює з Конгресом над формою законопроєкту, який дозволить визнати Росію державою-терористом.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв’ю телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Ми постійно розглядаємо різні заходи, які ми можемо вжити, щоб, у разі необхідності, посилити тиск. Зараз ми працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам обійти деякі проблеми, пов'язані з використанням визначення держави-спонсора тероризму. Ми шукаємо - працюємо з Конгресом над тим, як рухатися далі, щоб прийти до того ж самого результату", - сказав Блінкен.

Раніше у США заявляли, що наразі не вважають корисним визнання Росії в якості держави-спонсора тероризму, але виступають за подальші обмеження для Росії у вигляді санкцій та експортних обмежень. 

Нагадаємо, 23 листопада Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.

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США Війна з РФ

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