Блінкен: адміністрація США працює з Конгресом над визнанням Росії державою-терористом

Адміністрація президента США працює з Конгресом над формою законопроєкту, який дозволить визнати Росію державою-терористом.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв’ю телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Ми постійно розглядаємо різні заходи, які ми можемо вжити, щоб, у разі необхідності, посилити тиск. Зараз ми працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам обійти деякі проблеми, пов'язані з використанням визначення держави-спонсора тероризму. Ми шукаємо - працюємо з Конгресом над тим, як рухатися далі, щоб прийти до того ж самого результату", - сказав Блінкен.

Раніше у США заявляли, що наразі не вважають корисним визнання Росії в якості держави-спонсора тероризму, але виступають за подальші обмеження для Росії у вигляді санкцій та експортних обмежень.

Нагадаємо, 23 листопада Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.