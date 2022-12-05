Блинкен: администрация США работает с Конгрессом над признанием России государством-террористом
Администрация президента США работает с Конгрессом над формой законопроекта, который позволит признать Россию государством-террористом.
Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".
"Мы постоянно рассматриваем различные меры, которые мы можем принять, чтобы, в случае необходимости, усилить давление. Сейчас мы работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием определения государства-спонсора терроризма. Мы ищем - работаем с Конгрессом над тем, как двигаться дальше, чтобы прийти к тому же самому результату", - сказал Блинкен.
Ранее в США заявляли, что пока не считают полезным признание России в качестве государства-спонсора терроризма, но выступают за дальнейшие ограничения для России в виде санкций и экспортных ограничений.
Напомним, 23 ноября Европарламент во время голосования поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.
21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом.