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Блинкен: администрация США работает с Конгрессом над признанием России государством-террористом

Понедельник, 5 декабря 2022, 08:08

Администрация президента США работает с Конгрессом над формой законопроекта, который позволит признать Россию государством-террористом.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".

"Мы постоянно рассматриваем различные меры, которые мы можем принять, чтобы, в случае необходимости, усилить давление. Сейчас мы работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием определения государства-спонсора терроризма. Мы ищем - работаем с Конгрессом над тем, как двигаться дальше, чтобы прийти к тому же самому результату", - сказал Блинкен.

Ранее в США заявляли, что пока не считают полезным признание России в качестве государства-спонсора терроризма, но выступают за дальнейшие ограничения для России в виде санкций и экспортных ограничений. 

Напомним, 23 ноября Европарламент во время голосования поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом.

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США Война с РФ

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