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В Іспанії затримати наркоторговців, що перевозили марихуану як гуманітарну допомогу для України

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Вівторок, 6 грудня 2022, 07:53

Поліція Іспанії заарештувала 30 осіб, обвинувачених у контрабанді канабісу, який був замаскований під допомогу Україні.

Про це повідомляє ВВС, пише "Європейська правда".

Серед затриманих у регіоні Андалусія були українці, іспанці, німці та марокканці.

Наркотики надходили з усього південного регіону, були упаковані в картонні коробки і перевозилися в колонах через кілька країн, повідомила поліція.

Поліція виявила групу українців на Коста-дель-Соль, які збирали канабіс і зберігали його у квартирі в Міхасі, недалеко від Малаги.

Наркотики були упаковані у вакуумні пакети і поміщені в картонні коробки на фургонах, зареєстрованих в Україні, які вирушили в дорогу "як колона солідарності, щоб не потрапити під нагляд поліції і прикордонного контролю", йдеться в заяві.

Під час рейдів у провінції Малага і в південних містах Гранада, Кордова і Севілья поліція вилучила майже 800 000 євро, шість пістолетів і 2500 рослин канабісу.

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Іспанія Крим

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