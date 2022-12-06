В Іспанії затримати наркоторговців, що перевозили марихуану як гуманітарну допомогу для України

Поліція Іспанії заарештувала 30 осіб, обвинувачених у контрабанді канабісу, який був замаскований під допомогу Україні.

Про це повідомляє ВВС, пише "Європейська правда".

Серед затриманих у регіоні Андалусія були українці, іспанці, німці та марокканці.

30 detenidos en Andalucía por traficar con marihuana camuflada como ayuda humanitaria al pueblo ucraniano



En los registros practicados en Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla han sido han sido intervenidos 800.000 euros, seis armas de fuego y marihuana👇https://t.co/PZed4z4Adk pic.twitter.com/Fkr5bac9o5 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 5, 2022

Наркотики надходили з усього південного регіону, були упаковані в картонні коробки і перевозилися в колонах через кілька країн, повідомила поліція.

Поліція виявила групу українців на Коста-дель-Соль, які збирали канабіс і зберігали його у квартирі в Міхасі, недалеко від Малаги.

Наркотики були упаковані у вакуумні пакети і поміщені в картонні коробки на фургонах, зареєстрованих в Україні, які вирушили в дорогу "як колона солідарності, щоб не потрапити під нагляд поліції і прикордонного контролю", йдеться в заяві.

Під час рейдів у провінції Малага і в південних містах Гранада, Кордова і Севілья поліція вилучила майже 800 000 євро, шість пістолетів і 2500 рослин канабісу.