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В Испании задержали наркоторговцев, перевозивших марихуану как гуманитарную помощь для Украины

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Вторник, 6 декабря 2022, 07:53

Полиция Испании арестовала 30 человек, обвиняемых в контрабанде каннабиса, который был замаскирован под помощь Украине.

Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".

Среди задержанных в регионе Андалусия были украинцы, испанцы, немцы и марокканцы.

Наркотики поступали со всего южного региона, были упакованы в картонные коробки и перевозились в колоннах через несколько стран, сообщила полиция.

Полиция обнаружила группу украинцев на Коста-дель-Соль, которые собирали каннабис и хранили его в квартире в Михасе, недалеко от Малаги.

Наркотики были упакованы в вакуумные пакеты и помещены в картонные коробки на фургонах, зарегистрированных в Украине, которые отправились в путь "как колонна солидарности, чтобы не попасть под надзор полиции и пограничного контроля", говорится в заявлении.

Во время рейдов в провинции Малага и в южных городах Гранада, Кордова и Севилья полиция изъяла почти 800 000 евро, шесть пистолетов и 2500 растений каннабиса.

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