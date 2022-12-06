В Испании задержали наркоторговцев, перевозивших марихуану как гуманитарную помощь для Украины

Полиция Испании арестовала 30 человек, обвиняемых в контрабанде каннабиса, который был замаскирован под помощь Украине.

Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".

Среди задержанных в регионе Андалусия были украинцы, испанцы, немцы и марокканцы.

30 detenidos en Andalucía por traficar con marihuana camuflada como ayuda humanitaria al pueblo ucraniano



En los registros practicados en Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla han sido han sido intervenidos 800.000 euros, seis armas de fuego y marihuana👇https://t.co/PZed4z4Adk pic.twitter.com/Fkr5bac9o5 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 5, 2022

Наркотики поступали со всего южного региона, были упакованы в картонные коробки и перевозились в колоннах через несколько стран, сообщила полиция.

Полиция обнаружила группу украинцев на Коста-дель-Соль, которые собирали каннабис и хранили его в квартире в Михасе, недалеко от Малаги.

Наркотики были упакованы в вакуумные пакеты и помещены в картонные коробки на фургонах, зарегистрированных в Украине, которые отправились в путь "как колонна солидарности, чтобы не попасть под надзор полиции и пограничного контроля", говорится в заявлении.

Во время рейдов в провинции Малага и в южных городах Гранада, Кордова и Севилья полиция изъяла почти 800 000 евро, шесть пистолетов и 2500 растений каннабиса.