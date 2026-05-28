ЗМІ: Німеччина спрямувала розвідувальний корабель у Балтійське море через судна РФ

Німеччина спрямувала в Балтійське море розвідувальний корабель, оснащений найсучаснішою технікою радіоелектронної розвідки, – через присутність російських суден.

Про це стало відомо виданню Kieler Nachrichten, передає "Європейська правда".

Наказ про вихід, як повідомляється, було дано у вівторок ввечері, і незабаром після цього розвідувальний корабель Oste залишив військово-морську базу Екернфьорде, прямуючи на схід через Кільську затоку.

Він досяг Фемарнської протоки о 21:00 з вимкненою системою ідентифікації, тому не з'являвся в додатках для відстеження.

Причиною розміщення є присутність Росії в Балтійському морі. За даними Kieler Nachrichten, РФ вже кілька тижнів розміщує військові кораблі в морській зоні між Фемарном і Ростоком, біля входу в Любецьку затоку.

Донедавна російський есмінець "Сєвєроморск" стояв на якорі між Фемарном і Любецькою затокою. Раніше там також базувався ракетний корвет "Ставрополь".

У травні НАТО розгорнув в цьому регіоні військово-морську оперативну групу SNMG1. Зараз там діє російський розвідувальний корабель, оснащений технікою для прослуховування. На місці також знаходяться два патрульні кораблі Федеральної поліції та ВМС Данії.

За даними Kieler Nachrichten, німецький розвідувальний корабель Oste, який зараз вийшов у море, оснащений найсучаснішою технікою радіоелектронної розвідки. Його завдання – збір даних.

Німецьке Федеральне міністерство оборони нещодавно заявило, що розгортання російських кораблів мало на меті захист танкерів "тіньового флоту" РФ від інспекцій. Протягом останніх місяців країни-члени НАТО, що межують з Балтійським морем, посилили перевірки та затримання танкерів і вантажних суден, пов’язаних з Росією.

Наприклад, на початку травня берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно поблизу узбережжя Треллеборга.

Раніше стало відомо, що Румунія та Болгарія просуваються щодо створення безпекового хабу для контролю перевезень на Чорному морі, щоб у тому числі виявляти потенційні маршрути для "тіньового флоту" Росії.