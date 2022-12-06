В МВС Чехії назвали заяви про ризик контрабанди зброї з України частиною пропаганди Кремля

Європейські країни повинні продовжувати підтримувати Україну зброєю, незважаючи на те, що Кремль продовжує розкручувати свою версію про контрабанду зброї, щоб ослабити Київ.

Про це заявили в МВС Чехії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У липні 2022 року Європол попередив, що поширення вогнепальної зброї в Україні може збільшити кількість зброї, яка контрабандним шляхом потрапляє до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або інтернет-платформи.

Однак, жодного такого випадку поки що не виявлено, зазначили в МВС Чехії.

"Поки що в Чехії або в інших країнах-членах ЄС не було вилучень контрабандної зброї, яка була поставлена європейськими державами в якості військової допомоги Україні", - повідомила прессекретар МВС Чехії Хана Мала.

Експерти попереджають, що ризики, пов'язані з контрабандою, неминучі, особливо з легкою зброєю.

"У збройних конфліктах це часте супутнє явище, яке важко усунути, і ми бачили це, наприклад, у конфліктах на території колишньої Югославії", - розповів Ріхард Стояр з Центру безпеки і військово-стратегічних досліджень при Університеті оборони в Брно.

За його словами, щось подібне не можна виключати і сьогодні, оскільки під час конфліктів державна влада втрачає прямий, послідовний контроль над озброєнням.

"Чехія та ЄС, а також Україна усвідомлюють цей ризик", - додали в МВС Чехії.

Експерти та представники влади одностайно наголошують, що ці ризики не повинні означати припинення поставок зброї.

"Перш за все, Чехія підтримує Україну в її боротьбі з російською агресією. Ризик контрабанди зброї з України до ЄС, до речі, є одним з дуже частих наративів російської пропаганди, спрямованих на послаблення підтримки України з боку західних союзників", - підкреслила речниця МВС Чехії.

Як повідомлялося, американські представники здійснюють перевірки використання Україною західної зброї протягом останніх кількох місяців і наразі не виявили ознак того, що вона перенаправляється не за призначенням.