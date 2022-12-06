В МВД Чехии назвали заявления о риске контрабанды оружия из Украины частью пропаганды Кремля

Европейские страны должны продолжать поддерживать Украину оружием, несмотря на то, что Кремль продолжает раскручивать свою версию о контрабанде оружия, чтобы ослабить Киев.

Об этом заявили в МВД Чехии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В июле 2022 года Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия в Украине может увеличить количество оружия, которое контрабандным путем попадает в ЕС через установленные контрабандные маршруты или интернет-платформы.

Однако, ни одного такого случая пока не выявлено, отметили в МВД Чехии.

"Пока что в Чехии или в других странах-членах ЕС не было изъятий контрабандного оружия, которое было поставлено европейскими государствами в качестве военной помощи Украине", - сообщила пресс-секретарь МВД Чехии Хана Мала.

Эксперты предупреждают, что риски, связанные с контрабандой, неизбежны, особенно с легким оружием.

"В вооруженных конфликтах это частое сопутствующее явление, которое трудно устранить, и мы видели это, например, в конфликтах на территории бывшей Югославии", - рассказал Рихард Стояр из Центра безопасности и военно-стратегических исследований при Университете обороны в Брно.

По его словам, нечто подобное нельзя исключать и сегодня, поскольку во время конфликтов государственная власть теряет прямой, последовательный контроль над вооружением.

"Чехия и ЕС, а также Украина осознают этот риск", - добавили в МВД Чехии.

Эксперты и представители власти единодушно подчеркивают, что эти риски не должны означать прекращение поставок оружия.

"Прежде всего, Чехия поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. Риск контрабанды оружия из Украины в ЕС, кстати, является одним из очень частых нарративов российской пропаганды, направленных на ослабление поддержки Украины со стороны западных союзников", - подчеркнула пресс-секретарь МВД Чехии.

Как сообщалось, американские представители осуществляют проверки использования Украиной западного оружия в течение последних нескольких месяцев и пока не обнаружили признаков того, что оно перенаправляется не по назначению.