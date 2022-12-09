У Римі сперечаються через "потворні" сонячні панелі, які встановили для різдвяної ялинки

У Римі розгорілася суперечка навколо двох "потворних" сонячних панелей, призначених для живлення вогнів на традиційній різдвяній ялинці.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

В італійській столиці завжди з нетерпінням чекають, коли ялинка прибуває на площу Венеції в історичному центрі міста - об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО - і багато хто висловлює свою думку щодо зовнішнього вигляду ялинки.

У 2017 році римська ялинка потрапила в заголовки ЗМІ по всьому світу, коли її пошарпаний вигляд викликав порівняння з туалетною щіткою.

Цього року рішення встановити дві гігантські сонячні батареї біля її основи викликало бурхливу реакцію. Вітторіо Сгарбі, художній критик і заступник міністра культури, назвав цю ініціативу "виставкою фальшивого екологізму".

Він сказав, що звернувся за роз'ясненнями до римського суперінтенданта археології, оскільки він веде свою боротьбу "на захист ландшафту".

"Це ідея а-ля Грета Тунберг", - сказав він, додавши, що панелі не слід розміщувати на "монументальній площі", коли є багато альтернатив.

Фабріціо Санторі, політик з ультраправої "Ліги", розповів: "Я отримую повідомлення від людей, які намагалися встановити сонячні панелі, але їм не дозволили, тоді бачити, що місто може розмістити дві величезні панелі на площі Венеції, здається знущанням. Питання відновлюваної енергетики є важливим, але нам потрібна повага до ландшафту".

Лінда Мелео, колишній член римської міської ради від партії "Рух п'яти зірок", яка ставить захист навколишнього середовища в центр своєї політики, також розкритикувала цей крок. "Існують інші способи запалити ялинку чистою енергією, не розміщуючи там дві панелі, які є об'єктивно потворними", - сказала вона.

Мер Риму Роберто Гуалтьєрі виступив на захист використання панелей, які також живитимуть різдвяну ілюмінацію на сусідній торговій вулиці Віа дель Корсо, особливо в період високих цін на енергоносії.

Він сказав, що панелі знизять викиди вуглекислого газу більш ніж на 70 кілограмів на день. "Це має на меті рішуче сприяти культурі сталого розвитку, також беручи до уваги делікатний момент, пов'язаний з війною в Україні", - сказав він.

"Дерево буде споживати 5,5 кіловат-годин, які, замість того, щоб надходити з мережі, будуть самостійно вироблятися фотоелектричною системою", - додав він.