МЗС просить світ підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС до Міжнародного дня пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої гідності та запобігання цьому злочину.

У МЗС України наголосили, що триваюча восьмий рік поспіль агресія РФ проти України має чіткі ознаки геноциду.

"Скоєні російськими окупантами звірства в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Ізюмі, Херсоні, цілеспрямоване знищення цивільної критичної інфраструктури жахають увесь світ. Злочинний кремлівський режим - сумлінний спадкоємець свого сталінського попередника - так само ставить за мету знищення українців та кримських татар, стирання української етнічної та культурної ідентичності, заперечення багатої історії Української держави та нації, забуття рідної мови", - йдеться у заяві українського міністерства.

Нагадуючи про міжнародно-правові зобов’язання держав співпрацювати задля попередження та припинення геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, МЗС України закликає міжнародну спільноту посилювати тиск на Російську Федерацію, збільшувати обсяги військової та гуманітарної допомоги уряду України і сприяти належному розслідуванню та документації злочинів РФ в Україні.

Окремо МЗС просить міжнародну спільноту підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України задля притягнення Росії та її керівництва до відповідальності.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Між тим головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, розглядаючи покарання РФ за злочин агресії проти України, вважає за доцільне фокусуватись для цього на вже існуючих інституціях, а не на створенні нових.

За даними ЗМІ, в ООН циркулює проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.