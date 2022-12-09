Польща звинуватила Німеччину в порушенні конфіденційності перемовин про ЗРК Patriot

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Німеччина порушила домовленість про конфіденційний характер переговорів щодо передання зенітно-ракетних комплексів Patriot після інциденту у Пшеводуві.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Блащак заявив в інтерв’ю порталу i.pl.

"Я можу це підтвердити. У всякому разі, докази були опубліковані в німецьких ЗМІ", – сказав він у відповідь на питання, чи порушила Німеччина конфіденційний характер переговорів про Patriot, якого просила Польща.

Глава польського Міноборони наголосив, що відстоював необхідність передання зенітно-ракетних комплексів Україні, але в німецької сторони "був цілий набір аргументів".

"Найважливішим досягненням є те, що ці пускові установки будуть підключені до польської оборонної системи, тому саме оперативний командувач видів Збройних Сил буде ухвалювати рішення про використання цих Patriot як частини цілісної системи польської протиповітряної та протиракетної оборони", – додав він.

Нагадаємо, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт після інциденту у Пшеводуві, коли внаслідок падіння ракети загинули двоє людей, запропонувала допомогу Польщі, зокрема системи Patriot та винищувачі Eurofighter, які охоронятимуть польський повітряний простір.

У Польщі запропонували на це направити комплекси на територію України. При цьому Варшава виступила проти надання Україні власних ЗРК Patriot, які замовила у США. Та зрештою Німеччина відхилила таку пропозицію.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона веде переговори з Німеччиною, а також США щодо розміщення в Україні систем Patriot.