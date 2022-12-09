Польша обвинила Германию в нарушении конфиденциальности переговоров о ЗРК Patriot

Вице-премьер-министр и министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия нарушила договоренность о конфиденциальном характере переговоров о передаче зенитно-ракетных комплексов Patriot после инцидента в Пшеводуве.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Блащак заявил в интервью порталу i.pl.

"Я могу это подтвердить. Во всяком случае, доказательства были опубликованы в немецких СМИ", - сказал он в ответ на вопрос, нарушила ли Германия конфиденциальный характер переговоров о Patriot, которого просила Польша.

Глава польского Минобороны подчеркнул, что отстаивал необходимость передачи зенитно-ракетных комплексов Украине, но у немецкой стороны "был целый набор аргументов".

"Важнейшим достижением является то, что эти пусковые установки будут подключены к польской оборонной системе, поэтому именно оперативный командующий видами Вооруженных Сил будет принимать решение об использовании этих Patriot как части целостной системы польской противовоздушной и противоракетной обороны", - добавил он.

Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после инцидента в Пшеводуве, когда в результате падения ракеты погибли два человека, предложила помощь Польше, в частности системы Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять польское воздушное пространство.

В Польше предложили на это направить комплексы на территорию Украины. При этом Варшава выступила против предоставления Украине собственных ЗРК Patriot, которые заказала у США. И в конце концов Германия отклонила такое предложение.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская сторона ведет переговоры с Германией, а также США относительно размещения в Украине систем Patriot.