Росія заборонила в'їзд ще 200 громадянам Канади

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю оголосило про заборону в’їзду 200 громадянам Канади "у відповідь на запроваджені офіційною Оттавою персональні санкції проти російських офіційних осіб, військовослужбовців, суддів, співробітників правоохоронних органів і громадських діячів".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається в повідомленні російського МЗС, до "стоп-листа" були внесені "високопоставлені чиновники, відставні та чинні парламентарії, правоохоронці, представники експертних кіл, а також активісти численних пробандерівських структур і організацій, які безпосередньо обслуговують русофобський курс режиму Джастіна Трюдо".

Серед них зокрема присутні керівники Українсько-канадського фонду імені Тараса Шевченка, Інституту святого Володимира в Торонто та Канадсько-українського конгресу.

У листопаді Росія заборонила в’їзд 100 громадянам Канади, серед яких низка діячів українського походження, зокрема, онук лідера ОУН Степана Бандери, а також актор Джим Керрі. У канадському "стоп-листі" російського МЗС уже присутні 1204 людини.

Раніше повідомлялося, що Канада в п'ятницю запровадила нові санкції проти Росії, Ірану та М'янми, посилаючись на порушення прав людини урядами держав.