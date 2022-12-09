Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Россия запретила въезд еще 200 гражданам Канады

Пятница, 9 декабря 2022, 20:45

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о запрете въезда 200 гражданам Канады "в ответ на введенные официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечается в сообщении российского МИД, в "стоп-лист" были внесены "высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, которые непосредственно обслуживают русофобский курс режима Джастина Трюдо".

Среди них в частности присутствуют руководители Украинско-канадского фонда имени Тараса Шевченко, Института святого Владимира в Торонто и Канадско-украинского конгресса.

В ноябре Россия запретила въезд 100 гражданам Канады, среди которых ряд деятелей украинского происхождения, в частности, внук лидера ОУН Степана Бандеры, а также актер Джим Керри. В канадском "стоп-листе" российского МИДа уже присутствуют 1204 человека.

Ранее сообщалось, что Канада в пятницу ввела новые санкции против России, Ирана и Мьянмы, ссылаясь на нарушения прав человека правительствами государств.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Канада Россия санкции

Статьи

"Искать врагов среди друзей - плохая привычка, и мы ее унаследовали". Интервью соратника Орбана

Жолт Немет: "Наверное, на украинском политическом руководстве лежит часть вины за ту ситуацию, которая сложилась в наших отношениях" (укр.)
9 декабря 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, Будапешт-Киев

Борьба за украинцев: почему Польша лидирует в привлечении работников из Украины

Варшава понимает, что не может конкурировать с Западом уровнем зарплат, зато может предложить дружественные процедуры, инфраструктуру для украинских беженцев – и в результате выигрывает (укр.)
9 декабря 2022 — Мария Кузенко, миграционная платформа EWL

Генераторы надежды: как жители городов Европы могут помочь украинцам

Большие и малые города Европы пожертвуют запасные генераторы и запчасти для электросетей, чтобы помочь украинцам пережить суровую зиму (укр.)
9 декабря 2022 — Роберта Метсола, председатель Европейского парламента