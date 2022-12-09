Норвегія вчетверте з лютого дозволила РФ ввезти деякі товари на Шпіцберген попри санкції

Уряд Норвегії вчетверте з початку року дозволив російській компанії "Арктиквугілля" ввозити деякі товари, на які поширюються санкції Європейського Союзу, на острів Шпіцберген із гуманітарних міркувань.

Про це повідомило видання NRK із посиланням на листа "Арктиквугілля " до МЗС Норвегії, пише "Європейська правда".

За інформацією NRK, останній лист із проханням надати дозвіл на ввезення товарів було направлено в середині листопада. У ньому містяться загалом 108 позицій, зокрема електронні кабелі, фільтри для повітря, хімічні речовини, косметика, рідке мило й сигарети.

У норвезькому зовнішньополітичному відомстві підтвердили, що з моменту запровадження санкцій ЄС проти Росії в лютому 2022 року "Арктиквугілля" чотири рази отримував виключення для транспортування товарів на Шпіцберген.

На острові розташоване російське шахтарське місто Баренцбург, жителі якого, пояснюють в МЗС країни, "перебувають в особливому становищі", й припинення постачання товарів може "створити ненавмисні й важкі умови для місцевого населення".

Нагадаємо, наприкінці червня влада Норвегії на підставі санкцій не видала дозвіл російській гірничодобувній компанії "Арктикуголь" перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни.

Через це російські хакери почали кібератаки проти Норвегії, а російське МЗС викликало норвезького посла. Пізніше норвезька влада все ж вирішила видати дозвіл.

Російські вантажі доставляються на Шпіцберген із Мурманська до Тромсе вантажівками через єдиний КПП "Стурскуг" на кордоні Росії та Норвегії.

На острови вантажі доставляє єдине вантажне судно Bring, яке регулярно ходить на Шпіцберген і вирушає на архіпелаг кожні 10 днів. У Баренцбурзі мешкають близько 500 людей, включаючи шахтарів, які працюють на вугільних шахтах російського тресту "Арктиквугілля".

Норвегія не є членом ЄС, але входить до Європейської економічної зони і приєдналася до всіх пакетів санкцій, запроваджених проти РФ за вторгнення в Україну.