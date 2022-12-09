Норвегия в четвертый раз с февраля разрешила РФ ввезти некоторые товары на Шпицберген несмотря на санкции

Правительство Норвегии в четвертый раз с начала года разрешило российской компании "Арктикуголь" ввозить некоторые товары, на которые распространяются санкции Европейского Союза, на остров Шпицберген по гуманитарным соображениям.

Об этом сообщило издание NRK со ссылкой на письмо "Арктикуголь" в МИД Норвегии, пишет "Европейская правда".

По информации NRK, последнее письмо с просьбой предоставить разрешение на ввоз товаров было направлено в середине ноября. В нем содержатся всего 108 позиций, в частности электронные кабели, фильтры для воздуха, химические вещества, косметика, жидкое мыло и сигареты.

В норвежском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что с момента введения санкций ЕС против России в феврале 2022 года "Арктикуголь" четыре раза получал исключения для транспортировки товаров на Шпицберген.

На острове расположен российский шахтерский город Баренцбург, жители которого, объясняют в МИД страны, "находятся в особом положении", и прекращение поставок товаров может "создать непреднамеренные и тяжелые условия для местного населения".

Напомним, в конце июня власти Норвегии на основании санкций не выдали разрешение российской горнодобывающей компании "Арктикуголь" перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны.

Из-за этого российские хакеры начали кибератаки против Норвегии, а российский МИД вызвал норвежского посла. Позже норвежские власти все же решили выдать разрешение.

Российские грузы доставляются на Шпицберген из Мурманска в Тромсё грузовиками через единый КПП "Стурскуг" на границе России и Норвегии.

На острова грузы доставляет единственное грузовое судно Bring, которое регулярно ходит на Шпицберген и отправляется на архипелаг каждые 10 дней. В Баренцбурге проживают около 500 человек, включая шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста "Арктикуголь".

Норвегия не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону и присоединилась ко всем пакетам санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину.