У Фінляндії в новорічну ніч виписали десятки штрафів за поводження з феєрверками, є поранені

У Фінляндії по всій території країни поліція зафіксувала численні порушення, пов’язані з використанням святкової піротехніки, постраждали близько десятка людей.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Регіональні офіси поліції повідомляють, що зафіксували випадки запуску піротехніки у напрямку інших людей, будівель, авто, з балконів, під високовольтними лініями. В кількох випадках порушниками виявилися неповнолітні у нетверезому стані, хоча за законодавством використовувати будь-яку піротехніку можна лише з повноліття.

Лише поліція Південно-західного округу повідомляє, що виписала десятки штрафів за неналежне поводження з піротехнікою.

В поліції Оулу повідомляють про одного постраждалого через застосування піротехніки.

У Гельсінкі та прилеглих містах у лікарнях з травмами очей внаслідок інцидентів з піротехнікою опинились шестеро людей. Також у столиці довелося гасити кілька дрібних пожеж, які почалися через недбалість з феєрверками. Одну людину з травмою очей доставили також до лікарні у Тампере.

Як повідомлялося, Варшава цього року вирішила відмовитися від офіційних новорічних феєрверків через війну в Україні, містян теж закликали утриматися від святкувань з піротехнікою.