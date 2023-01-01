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В Финляндии в новогоднюю ночь выписали десятки штрафов за пиротехнику, есть раненые

Воскресенье, 1 января 2023, 11:06

В Финляндии по всей территории страны полиция зафиксировала многочисленные нарушения, связанные с использованием праздничной пиротехники, пострадали около десятка человек.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда". 

Региональные офисы полиции сообщают, что зафиксировали случаи запуска пиротехники в направлении других людей, зданий, авто, с балконов, под высоковольтными линиями. В нескольких случаях нарушителями оказались несовершеннолетние в нетрезвом состоянии, хотя по законодательству использовать любую пиротехнику можно только с совершеннолетия.

Только полиция Юго-западного округа сообщает, что выписала десятки штрафов за ненадлежащее обращение с пиротехникой. 

В полиции Оулу сообщают об одном пострадавшем из-за применения пиротехники.

В Хельсинки и близлежащих городах в больницах с травмами глаз в результате инцидентов с пиротехникой оказались шесть человек. Также в столице пришлось тушить несколько мелких пожаров, которые начались из-за небрежности с фейерверками. Одного человека с травмой глаз доставили также в больницу в Тампере.

Как сообщалось, Варшава в этом году решила отказаться от официальных новогодних фейерверков из-за войны в Украине, горожан тоже призвали воздержаться от празднований с пиротехникой. 

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Финляндия ЕвроЖизнь

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