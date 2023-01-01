У Нідерландах під час новорічної ночі затримали десятки людей, є постраждалі через феєрверки

Поліція здійснила десятки арештів в Амстердамі новорічної ночі за низку правопорушень, в т. ч. за підрив важких феєрверків і кидання їх у поліцейських і перехожих, підрозділи поліції і спецназу також втрутилися в декілька місць в Роттердамі і Гаазі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання NL Times.

Речник поліції Амстердама заявив у неділю, що за ніч ніхто з офіцерів не постраждав: "Але це дуже напружено, коли тебе закидають феєрверками". Арешти були проведені в різних місцях міста. "Ми бачили групи людей, які запускали важкі феєрверки в різних місцях", - сказав речник. Також були проведені арешти за порушення громадського порядку.

Поліція була змушена вжити заходів і заарештувати людей під час бійки на площі Дам, де багато людей були зібрані в групи. Там також були конфісковані феєрверки. В Амстердамі діє заборона на запуск новорічних феєрверків, але вона була майже повністю проігнорована по всій столиці.

Поліція Роттердама і околиць заарештувала 35 осіб в перші години після півночі за підозрою в причетності до різних правопорушень. За словами офіційного представника поліції, офіцери були зайняті, але загальна ситуація була керованою, незважаючи на багато інцидентів.

Незважаючи на те, що в Роттердамі діє заборона на використання феєрверків, у місті було запущено велику кількість салютів. Поліція та вуличні команди з охорони правопорядку здебільшого не втручалися, спостерігаючи за тим, як люди запускали феєрверки.

У кількох місцях в Гаазі та прилеглих районах поліція і підрозділи спецназу втрутилися для підтримання порядку. Не було відразу зрозуміло, скільки людей заарештовали, але арешти були проведені.

Крім того, 20 осіб з травмами очей через феєрверки доставили в Роттердамську офтальмологічну лікарню. Шестеро людей отримали серйозні поранення, повідомив офтальмолог Тьєрд де Фабер. Більшість з них отримали поранення від декоративних феєрверків. При цьому постраждали як люди, які самі запускали феєрверки, так і випадкові перехожі, які спостерігали за цим. Один з постраждалих назавжди осліп на одне око, ще шестеро мають стійкі травми.

Як повідомлялося, під час новорічної ночі у Польщі виникло близько 700 пожеж, спричинених феєрверками.