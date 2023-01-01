В Нидерландах во время новогодней ночи задержали десятки людей, есть пострадавшие из-за фейерверков

Полиция осуществила десятки арестов в Амстердаме в новогоднюю ночь за ряд правонарушений, в т. ч. за подрыв тяжелых фейерверков и бросание их в полицейских и прохожих, подразделения полиции и спецназа также вмешались в несколько мест в Роттердаме и Гааге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание NL Times.

Представитель полиции Амстердама заявил в воскресенье, что за ночь никто из офицеров не пострадал: "Но это очень напряженно, когда тебя забрасывают фейерверками". Аресты были проведены в разных местах города. "Мы видели группы людей, которые запускали тяжелые фейерверки в разных местах", - сказал спикер. Также были проведены аресты за нарушение общественного порядка.

Полиция была вынуждена принять меры и арестовать людей во время драки на площади Дам, где многие люди были собраны в группы. Там также были конфискованы фейерверки. В Амстердаме действует запрет на запуск новогодних фейерверков, но он был почти полностью проигнорирован по всей столице.

Полиция Роттердама и окрестностей арестовала 35 человек в первые часы после полуночи по подозрению в причастности к различным правонарушениям. По словам официального представителя полиции, офицеры были заняты, но общая ситуация была управляемой, несмотря на многие инциденты.

Несмотря на то, что в Роттердаме действует запрет на использование фейерверков, в городе было запущено большое количество салютов. Полиция и уличные команды по охране правопорядка в основном не вмешивались, наблюдая за тем, как люди запускали фейерверки.

В нескольких местах в Гааге и прилегающих районах полиция и подразделения спецназа вмешались для поддержания порядка. Не было сразу понятно, сколько людей арестовали, но аресты были произведены.

Кроме того, 20 человек с травмами глаз из-за фейерверков доставили в Роттердамскую офтальмологическую больницу. Шесть человек получили серьезные ранения, сообщил офтальмолог Тьерд де Фабер. Большинство из них получили ранения от декоративных фейерверков. При этом пострадали как люди, которые сами запускали фейерверки, так и случайные прохожие, которые наблюдали за этим. Один из пострадавших навсегда ослеп на один глаз, еще шестеро имеют стойкие травмы.

Как сообщалось, во время новогодней ночи в Польше возникло около 700 пожаров, вызванных фейерверками.