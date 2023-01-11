Боснія висловила протест Чорногорії через присутність міністрів на святі, де нагородили Путіна

Заступник голови Ради міністрів Боснії і Герцеговини, міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини Бісера Туркович направила лист протесту прем'єр-міністру Чорногорії та координатору МЗС Дрітану Абазовичу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал CDM.

У листі йдеться про присутність міністрів юстиції та фінансів Чорногорії Марко Ковача та Александра Дам'яновича на сепаратистському "Дні республіки" у Республіці Сербській.

"Направляю протест уряду Чорногорії, дружньої і сусідньої країни. Рішенням Конституційного суду Боснії і Герцеговини 9 січня як День РС визнано неконституційним і дискримінаційним, а присутність державних чиновників завдає шкоди добросусідським відносинам між нашими країнами. Відзначення 9 січня як Дня РС, згідно з рішенням Конституційного суду Боснії і Герцеговини, порушує Європейську конвенцію про захист прав людини та дискримінує представників складових націй Боснії і Герцеговини", - йдеться у листі.

Як зазначила міністр, присутність міністрів з чинного уряду Чорногорії на відзначенні незаконного свята є актом неповаги до інституцій Боснії і Герцеговини.

"Хочу нагадати, що 9 січня 1992 року відбувся напад на конституційний і правовий порядок Боснії і Герцеговини, прелюдія до агресії, етнічних чисток, масових злочинів і геноциду, які були засуджені міжнародними судами. Викликає здивування і той факт, що міністри уряду Чорногорії та країни-члена НАТО погодилися бути присутніми на церемонії вручення медалі Владіміру Путіну, президенту Російської Федерації, яка здійснює агресію проти України" - йдеться у листі.

Як повідомлялося, у Європейському Союзі жорстко розкритикували рішення влади Республіки Сербської, що входить до складу Боснії та Герцеговини, вручити орден президенту РФ Владіміру Путіну.

У рамках відзначення "Дня Республіки" президент Республіки Сербської Мілорад Додік заочно нагородив президента Росії Владіміра Путіна найвищою відзнакою Республіки Сербської за "розвиток і зміцнення дружніх зв'язків між Росією і РС".

Як повідомлялося, Додік, що просуває сепаратистську політику в Боснії, закликав до об’єднання сербів у одній державі.