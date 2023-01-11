Босния выразила протест Черногории из-за присутствия министров на празднике, где наградили Путина

Заместитель председателя Совета министров Боснии и Герцеговины, министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович направила письмо протеста премьер-министру Черногории и координатору МИД Дритану Абазовичу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал CDM.

В письме говорится о присутствии министров юстиции и финансов Черногории Марко Ковача и Александра Дамьяновича на сепаратистском "Дне республики" в Республике Сербской.

"Направляю протест правительству Черногории, дружественной и соседней страны. Решением Конституционного суда Боснии и Герцеговины 9 января как День РС признано неконституционным и дискриминационным, а присутствие государственных чиновников наносит ущерб добрососедским отношениям между нашими странами. Празднование 9 января как Дня РС, согласно решению Конституционного суда Боснии и Герцеговины, нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и дискриминирует представителей составляющих наций Боснии и Герцеговины", - говорится в письме.

Как отметила министр, присутствие министров из действующего правительства Черногории на праздновании незаконного праздника является актом неуважения к институтам Боснии и Герцеговины.

"Хочу напомнить, что 9 января 1992 года произошло нападение на конституционный и правовой порядок Боснии и Герцеговины, прелюдия к агрессии, этническим чисткам, массовым преступлениям и геноциду, которые были осуждены международными судами. Вызывает удивление и тот факт, что министры правительства Черногории и страны-члена НАТО согласились присутствовать на церемонии вручения медали Владимиру Путину, президенту Российской Федерации, которая осуществляет агрессию против Украины", - говорится в письме.

Как сообщалось, в Европейском Союзе жестко раскритиковали решение властей Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, вручить орден президенту РФ Владимиру Путину.

В рамках празднования "Дня Республики" президент Республики Сербской Милорад Додик заочно наградил президента России Владимира Путина высшей наградой Республики Сербской за "развитие и укрепление дружеских связей между Россией и РС".

Как сообщалось, Додик, продвигающий сепаратистскую политику в Боснии, призвал к объединению сербов в одном государстве.