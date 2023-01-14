Турция отменила приглашение спикеру парламента Швеции после "повешения" чучела Эрдогана

Спикер парламента Турции отменил приглашение своему шведскому коллеге Андреасу Норлену посетить Анкару на следующей неделе после "повешения" в Стокгольме манекена президента Турции Эрдогана.

Об этом сообщило Sveriges Radio, пишет "Европейская правда".

Норлен планировал поездку со своим финским коллегой Матти Ванханеном. Из-за отзыва приглашения шведскому политику визит Ванханена также отменен.

"У нас была запланирована совместная поездка на шведском правительственном самолете, поэтому технически мой визит невозможен", - цитирует комментарий Ванханена Yle.

В среду организация "Комитет Рожавы" выложила фото и видео акции возле мэрии Стокгольма с чучелом Эрдогана, повешенным за ноги. "Комитет Рожавы" называет себя "сетью солидарности и обмена с революционным движением по всему Курдистану". Турецкие СМИ называют их сторонниками Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.

Турецкая прокуратура открыла уголовное дело из-за инцидента в Стокгольме, а посла Швеции вызвали в МИД Турции.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в пятницу телеканалу TV4, что этот акт был "чрезвычайно серьезным" и он считает его саботажем против заявки на вступление в НАТО.









