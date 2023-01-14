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Росія ввела санкції проти глави МЗС і начальника Генштабу Британії

Субота, 14 січня 2023, 13:03

РФ внесла до свого "чорного списку" главу МЗС Британії Джеймса Клеверлі і начальника Генштабу країни Патріка Сандерса.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опублікований на сайті російського відомства коментар.

Захарова відповідала на питання щодо імен 36 британських діячів, яких РФ днями внесла у санкційний список.

"Було ухвалено рішення додатково включити до російського "стоп-листа" низку членів кабінету міністрів, представників силових відомств і журналістського корпусу Сполученого Королівства. Серед них, зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Клеверлі, міністр у справах соціально-економічного розвитку регіонів, житлового забезпечення, громад і місцевого самоврядування Гоув, канцлер герцогства Ланкастерського Дауден, міністр без портфеля Захаві, начальник Генерального штабу Сандерс, представники керівництва Стратегічного командування британських збройних сил і Національного центру кібербезпеки", - сказала Захарова.

Вона додала, що в МЗС РФ "не бачать доцільності" публікувати повний список нових фігурантів санкційного рішення.  "Тим паче що сама влада в Лондоні розуміє, про кого йдеться", - сказала речниця.

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Росія Велика Британія санкції Війна з РФ

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