Россия ввела санкции против главы МИД и начальника Генштаба Британии

РФ внесла в свой "черный список" главу МИД Великобритании Джеймса Клеверли и начальника Генштаба страны Патрика Сандерса.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованный на сайте российского ведомства комментарий.

Захарова отвечала на вопрос об именах 36 британских деятелей, которых РФ на днях внесла в санкционный список.

"Было принято решение дополнительно включить в российский "стоп-лист" ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства. Среди них, в частности, министр иностранных дел Великобритании Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Дауден, министр без портфеля Захави, начальник Генерального штаба Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности", - сказала Захарова.

Она добавила, что в МИД РФ "не видят целесообразности" публиковать полный список новых фигурантов санкционного решения. "Тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь", - сказала спикер.



