Посол США після обстрілу Дніпра: додаткова безпекова допомога продовжує надходити

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на влучання російської ракети у багатоповерхівку в Дніпрі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол назвала жахливими наслідки влучання російської ракети у житловий будинок в Дніпрі, у результаті якого щонайменше 5 людей загинули.

"Жахливо. Мої думки з постраждалими та з тими, хто докладає так багато зусиль, щоб надати допомогу. Додаткова безпекова допомога продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися", - зазначила Брінк у своєму Twitter.

Жахливо. Мої думки з постраждалими та з тими, хто докладає так багато зусиль, щоб надати допомогу. Додаткова безпекова допомога продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися. https://t.co/1dOmps22ME — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 14, 2023

Росіяни у суботу в ході ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, 5 осіб загинуло і 39 дістали поранень, з них 7 дітей.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок влучання цілий район знеструмлено повністю і відключено від систем життєзабезпечення.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по Дніпру, заявивши, що всі причетні до цього терору понесуть максимальну відповідальність.