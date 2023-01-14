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Посол США после обстрела Днепра: дополнительная помощь по безопасности продолжает поступать

Суббота, 14 января 2023, 19:10

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на попадание российской ракеты в многоэтажку в Днепре.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол назвала ужасными последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре, в результате которого по меньшей мере 5 человек погибли.

"Ужасно. Мои мысли с пострадавшими и с теми, кто прилагает так много усилий, чтобы оказать помощь. Дополнительная помощь по безопасности продолжает поступать, чтобы помочь Украине защититься", - отметила Бринк в своем Twitter.

Россияне в субботу в ходе ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре, 5 человек погибли и 39 получили ранения, из них 7 детей.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате попадания целый район обесточен полностью и отключен от систем жизнеобеспечения.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по Днепру, заявив, что все причастные к этому террору понесут максимальную ответственность.

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