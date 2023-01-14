Прем’єрка Молдови: ракетним атакам Росії немає жодного виправдання

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця засудила масований ракетний удар РФ, під час якого уламки ракети впали на територію Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Немає політичного, історичного або морального виправдання вбивствам мирних жителів і атакам на інфраструктуру, яка забезпечує виживання населення", - написала Гаврилиця на своїй сторінці у Facebook.

"Висловлюю глибоке обурення щодо нового масштабного нападу на Україну. Моя підтримка героїчному українському народу та наша підтримка жертв варварських нападів Росії.", - додала Гаврилиця.

Нагадаємо, після ракетної атаки РФ по українських цілях 14 січня співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі на кордоні з Україною.

Це вже третій випадок падіння на територію Молдови уламків ракет через обстріл російськими військами України.

Попередній інцидент із падінням уламків ракети стався 5 грудня, до того вранці 31 жовтня на територію Молдови впали фрагменти ракети.

Також російськи ракети пролітали над територією Молдови.