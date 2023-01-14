Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем’єрка Молдови: ракетним атакам Росії немає жодного виправдання

Субота, 14 січня 2023, 19:42

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця засудила масований ракетний удар РФ, під час якого уламки ракети впали на територію Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Немає політичного, історичного або морального виправдання вбивствам мирних жителів і атакам на інфраструктуру, яка забезпечує виживання населення", - написала Гаврилиця на своїй сторінці у Facebook.

"Висловлюю глибоке обурення щодо нового масштабного нападу на Україну. Моя підтримка героїчному українському народу та наша підтримка жертв варварських нападів Росії.", - додала Гаврилиця.

Нагадаємо, після ракетної атаки РФ по українських цілях 14 січня співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі на кордоні з Україною. 

Це вже третій випадок падіння на територію Молдови уламків ракет через обстріл російськими військами України. 

Попередній інцидент із падінням уламків ракети стався 5 грудня, до того вранці 31 жовтня на територію Молдови впали фрагменти ракети.

Також російськи ракети пролітали над територією Молдови.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова Війна з РФ

Статті

Гаражні таємниці Байдена: які наслідки матиме скандал, в який потрапив президент США

Скандал навколо секретних документів став зручною політичною зброєю в руках Республіканської партії. І цілком може вплинути на вибори 2024 року.
13 січня 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда

Енергетичний 2023 рік: Європа виграла бій у РФ, але битва ще триває

У РФ і надалі шукатимуть можливості об’єднувати навколо себе постачальників та транспортерів газу в Європу.
13 січня 2023 — Олена Павленко, DiXi Group

Реванш у Чехії: чому вибори наступника Земана несуть загрозу для України

За кілька днів до першого туру президентських виборів у Чехії ситуація різко змінилася. Шанс на перемогу отримав найнебезпечніший для України кандидат.
12 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда