Премьер Молдовы: ракетным атакам России нет никакого оправдания

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица осудила массированный ракетный удар РФ, во время которого обломки ракеты упали на территорию Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Нет политического, исторического или морального оправдания убийствам мирных жителей и атакам на инфраструктуру, которая обеспечивает выживание населения", - написала Гаврилица на своей странице в Facebook.

"Выражаю глубокое возмущение относительно нового масштабного нападения на Украину. Моя поддержка героическому украинскому народу и наша поддержка жертв варварских нападений России.", - добавила Гаврилица.

Напомним, после ракетной атаки РФ по украинским целям 14 января сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты в Бричанском районе на границе с Украиной.

Это уже третий случай падения на территорию Молдовы обломков ракет из-за обстрела российскими войсками Украины.

Предыдущий инцидент с падением обломков ракеты произошел 5 декабря, до того утром 31 октября на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты.

Также российские ракеты пролетали над территорией Молдовы.