Під час стрілянини у центрі Лондона постраждали кілька людей, серед них семирічна дівчинка

Семирічна дівчинка отримала загрозливі для життя поранення в результаті стрілянини поблизу церкви у центрі Лондона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Поліція відреагувала о 13:31 за Гринвічем на повідомлення про постріли з автомобіля, що проїжджав повз церкву Святого Алоїза в Юстоні, де в той час проходила поминальна служба.

Семирічна дитина була доставлена в центральну лондонську лікарню близько 14:05 і "залишається в лікарні в небезпечному для життя стані".

Столична поліція повідомила, що ще одна дівчинка у віці 12 років і чотири жінки у віці 21, 41, 48 і 54 років також отримали поранення.

У 48-річної жінки можуть бути травми, які можуть змінити її життя, в той час як стан 21-річної жінки не є небезпечним для життя.

Дві інші жінки не перебувають у небезпечному для життя стані, а 12-річній дівчинці було надано медичну допомогу з приводу незначного поранення ноги, повідомили у силовому відомстві.

У Поліції заявили, що ведеться "термінове розслідування" і деталі інциденту "все ще з'ясовуються".

"На цьому ранньому етапі не було жодних арештів", - сказано в заяві.

Мер Лондона Садік Хан назвав стрілянину "глибоко тривожною".

Нагадаємо, 11 січня на Північному вокзалі Парижа невідомий накинувся на людей з ножем, поранивши кількох, перш ніж був нейтралізований.