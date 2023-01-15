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Во время стрельбы в центре Лондона пострадали несколько человек, среди них семилетняя девочка

Воскресенье, 15 января 2023, 09:06

Семилетняя девочка получила угрожающие для жизни ранения в результате стрельбы возле церкви в центре Лондона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Полиция отреагировала в 13:31 по Гринвичу на сообщение о выстрелах из автомобиля, проезжавшего мимо церкви Святого Алоиза в Юстоне, где в то время проходила поминальная служба.

Семилетний ребенок был доставлен в центральную лондонскую больницу около 14:05 и "остается в больнице в опасном для жизни состоянии".

Столичная полиция сообщила, что еще одна девочка в возрасте 12 лет и четыре женщины в возрасте 21, 41, 48 и 54 лет также получили ранения.

У 48-летней женщины могут быть травмы, которые могут изменить ее жизнь, в то время как состояние 21-летней женщины не является опасным для жизни.

Две другие женщины не находятся в опасном для жизни состоянии, а 12-летней девочке была оказана медицинская помощь по поводу незначительного ранения ноги, сообщили в силовом ведомстве.

В Полиции заявили, что ведется "срочное расследование" и детали инцидента "все еще выясняются".

"На этом раннем этапе не было никаких арестов", - сказано в заявлении.

Мэр Лондона Садик Хан назвал стрельбу "глубоко тревожной".

Напомним, 11 января на Северном вокзале Парижа неизвестный набросился на людей с ножом, ранив нескольких, прежде чем был нейтрализован.

Семилетняя девочка получила угрожающие для жизни ранения в результате стрельбы возле церкви в центре Лондона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Полиция отреагировала в 13:31 по Гринвичу на сообщение о выстрелах из автомобиля, проезжавшего мимо церкви Святого Алоиза в Юстоне, где в то время проходила поминальная служба.

Семилетний ребенок был доставлен в центральную лондонскую больницу около 14:05 и "остается в больнице в опасном для жизни состоянии".

Столичная полиция сообщила, что еще одна девочка в возрасте 12 лет и четыре женщины в возрасте 21, 41, 48 и 54 лет также получили ранения.

У 48-летней женщины могут быть травмы, которые могут изменить ее жизнь, в то время как состояние 21-летней женщины не является опасным для жизни.

Две другие женщины не находятся в опасном для жизни состоянии, а 12-летней девочке была оказана медицинская помощь по поводу незначительного ранения ноги, сообщили в силовом ведомстве.

В Полиции заявили, что ведется "срочное расследование" и детали инцидента "все еще выясняются".

"На этом раннем этапе не было никаких арестов", - сказано в заявлении.

Мэр Лондона Садик Хан назвал стрельбу "глубоко тревожной".

Напомним, 11 января на Северном вокзале Парижа неизвестный набросился на людей с ножом, ранив нескольких, прежде чем был нейтрализован.

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Великобритания инциденты

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