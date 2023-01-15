Президент Фінляндії стурбований, що Путін піде "до кінця", не маючи шансів на перемогу

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає найкращим варіантом завершення такий, що був би справедливим по відношенню до українців і такий, що не викличе в Росії бажання помститися.

Про це він сказав в інтерв’ю шведській газеті Dagens Nyheter, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iltalehti.

Нііністьо охарактеризував поточну ситуацію між Росією та Україною як досить похмуру, заявивши, що ситуація є гіршою, ніж він міг собі уявити ще рік тому.

"Це не просто війна між солдатами. Це війна проти українського суспільства, інфраструктури та простих людей", - каже Нііністьо.

"Зараз ми маємо повномасштабну війну, і, можливо, найгірше те, що їй не видно кінця" - сказав президент Фінляндії.

Нііністьо описує "референдум", організований Росією у вересні минулого року, як такий, що викликає занепокоєння. Після нього президент РФ заявив, що окуповані регіони "назавжди у складі Росії".

"Я витлумачив це так, що він зробив ставку на війну. Він грає у покер і поставив на карту все", - каже Нііністьо.

Президент Фінляндії додав, що він все ще переживає, що Путін піде до кінця, не маючи шансів на перемогу.

В інтерв'ю Нііністьо високо оцінює рішучість українців, а дії Путіна в Україні порівнює з початком зимової війни Сталіна у Фінляндії.

"Цим авторитарним лідерам важко зрозуміти, що люди у вільних демократичних країнах мають власні принципи і сильну волю" - зазначив він.

Нііністьо описує найкраще можливе остаточне вирішення війни як таке, що здається справедливим українцям, але не залишає Росії бажання реваншу.

Як повідомлялося, Фінляндія може надати Україні невелику кількість танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо ширша група європейських країн також вирішить це зробити.