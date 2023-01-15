Президент Финляндии обеспокоен, что Путин пойдет "до конца", не имея шансов на победу

Президент Финляндии Саули Ниинистьо считает лучшим вариантом завершения такой, который был бы справедливым по отношению к украинцам и такой, который не вызовет у России желание отомстить.

Об этом он сказал в интервью шведской газете Dagens Nyheter, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iltalehti.

Ниинистьо охарактеризовал текущую ситуацию между Россией и Украиной как достаточно мрачную, заявив, что ситуация хуже, чем он мог себе представить еще год назад.

"Это не просто война между солдатами. Это война против украинского общества, инфраструктуры и простых людей", - говорит Ниинистьо.

"Сейчас мы имеем полномасштабную войну, и, возможно, хуже всего то, что ей не видно конца", - сказал президент Финляндии.

Ниинистьо описывает "референдум", организованный Россией в сентябре прошлого года, как вызывающий беспокойство. После него президент РФ заявил, что оккупированные регионы "навсегда в составе России".

"Я истолковал это так, что он сделал ставку на войну. Он играет в покер и поставил на карту все", - говорит Ниинистьо.

Президент Финляндии добавил, что он все еще переживает, что Путин пойдет до конца, не имея шансов на победу.

В интервью Ниинистьо высоко оценивает решимость украинцев, а действия Путина в Украине сравнивает с началом зимней войны Сталина в Финляндии.

"Этим авторитарным лидерам трудно понять, что люди в свободных демократических странах имеют собственные принципы и сильную волю", - отметил он.

Ниинистьо описывает лучшее возможное окончательное решение войны как такое, что кажется справедливым украинцам, но не оставляет России желание реванша.

Как сообщалось, Финляндия может предоставить Украине небольшое количество танков Leopard 2 немецкого производства, если более широкая группа европейских стран также решит это сделать.