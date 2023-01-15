Земан пояснив свою "дружбу з Путіним" економічною дипломатією, але війна все змінила

Президент Чехії Мілош Земан сказав би главі російської держави Владіміру Путіну вивести війська з України, але не вважає реалістичним визнання ним своєї помилки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

"Я б сказав йому абсолютно по-дружньому, щоб він виводив армію з України. Ніхто не хоче, щоб він визнав свою помилку на словах і бив себе в груди, але насправді він міг би визнати цю помилку, вивівши армію з України", - сказав Земан.

Він також додав, що не виключено, що якщо російські війська залишаться в Україні, то Путіна скинуть або солдати, або бізнесмени. Солдати програють, і вони відчувають це через те, що політичне керівництво країни є слабким і недостатньо їх підтримує, вважає він.

За словами Земана, бізнесмени мають обґрунтоване відчуття, що антиросійські санкції суттєво шкодять їхнім інтересам.

Після російської агресії проти України Земан змінив свою позицію, наприклад, щодо санкцій, які раніше критикував. Він знову заявив, що його відносини з Путіним базуються на економічній дипломатії, оскільки Росія була постачальником "дуже дешевої енергетичної сировини".

"Оскільки я хочу захищати інтереси чеської економіки, у мене не було абсолютно ніяких підстав робити якісь виступи проти Владіміра Путіна. Це перейшло червону лінію тільки після нападу на Україну, тому що це вже те, де навіть економічна дипломатія повинна поступитися", - додав президент Чехії, який невдовзі має залишити посаду.

Нагадаємо, у Чехії за підсумками першого туру виборів президента ексгенерал НАТО Петр Павел несподівано обійшов колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша, ім'я наступного президента країни визначить другий тур.