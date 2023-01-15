Земан объяснил свою "дружбу с Путиным" экономической дипломатией, но война все изменила

Президент Чехии Милош Земан сказал бы главе российского государства Владимиру Путину вывести войска из Украины, но не считает реалистичным признание им своей ошибки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

"Я бы сказал ему абсолютно по-дружески, чтобы он выводил армию из Украины. Никто не хочет, чтобы он признал свою ошибку на словах и бил себя в грудь, но на самом деле он мог бы признать эту ошибку, выведя армию из Украины", - сказал Земан.

Он также добавил, что не исключено, что если российские войска останутся в Украине, то Путина свергнут или солдаты, или бизнесмены. Солдаты проигрывают, и они чувствуют это из-за того, что политическое руководство страны является слабым и недостаточно их поддерживает, считает он.

По словам Земана, бизнесмены имеют обоснованное ощущение, что антироссийские санкции существенно вредят их интересам.

После российской агрессии против Украины Земан изменил свою позицию, например, в отношении санкций, которые ранее критиковал. Он снова заявил, что его отношения с Путиным базируются на экономической дипломатии, поскольку Россия была поставщиком "очень дешевого энергетического сырья".

"Поскольку я хочу защищать интересы чешской экономики, у меня не было абсолютно никаких оснований делать какие-то выступления против Владимира Путина. Это перешло красную линию только после нападения на Украину, потому что это уже то, где даже экономическая дипломатия должна уступить", - добавил президент Чехии, который вскоре должен покинуть пост.

Напомним, в Чехии по итогам первого тура выборов президента экс-генерал НАТО Петр Павел неожиданно обошел бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, имя следующего президента страны определит второй тур.