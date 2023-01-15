На протестах экоактивистов в Германии пострадали более 70 полицейских

Более 70 полицейских получили различные травмы во время столкновений с экоактивистами в немецкой деревне Лютцерат в земле Северный Рейн - Вестфалия, где продолжаются протесты против добычи бурого угля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

По словам представителя полиции, большинство травм сотрудники получили во время протестов накануне. При этом не все были непосредственно связаны с действиями протестующих, некоторые полицейские получили вывихи, застряв в грязи.

О количестве протестующих, получивших травмы, не сообщается.

Всего с момента начала зачистки Лютцерата на этой неделе было возбуждено около 150 уголовных дел по статьям о сопротивлении полицейским, причинении физического вреда и нарушении общественного порядка.

Накануне несколько тысяч человек вышли на акцию протеста, направленную против сноса зданий в Лютцерате ради расширения буроугольного карьера концерна RWE. По словам организаторов акции, в ней приняли участие 35 тысяч человек, полиция оценила количество участников в 15 тысяч человек.

В начале протесты в основном носили мирный характер, но во второй половине дня некоторые активисты начали использовать против полицейских пиротехнику, бросать камни, прорвали оцепление и проникли в угольный карьер. Полиция в ответ применила дубинки и водометы.

Одновременно продолжилась операция по выдворению из села экоактивистов, которые заняли пустующие дома и залезли на деревья. Представитель группы активистов "Lützerath lebt" обвинила полицейских в "невероятном насилии". "Это чудо, что здесь нет погибших", - сказала она. Полиция отвергает эти обвинения и настаивает, что действует с особой осторожностью.

Ситуация в деревне Лютцерат обострилась в начале месяца - накануне сноса выселенной деревни в связи с планами концерна RWE расширить один из крупнейших буроугольных разрезов Германии Гарцвайлер. Жители Лютцерата давно уже покинули этот бывший населенный пункт, получив компенсации от концерна. Вместо этого там самовольно обосновались экологические активисты. Согласно постановлению судов нескольких инстанций, село должно быть полностью освобождено от людей, находящихся в нем, до конца января.

Однако экоактивисты, которые в течение января перекрывали дороги, ведущие к Лютцерату, баррикадировались в опустевших домах и поджигали заграждения. На этой неделе полиция начала операцию по выдворению активистов и сносу зданий. В RWE указывают, что использование территории Лютцерата "необходимо, чтобы гарантировать надежное снабжение электростанций топливом в разгар энергетического кризиса".